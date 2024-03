"Questa edizione della Maratona di Roma batte ogni record nazionale delle corse su strada. Una straordinaria giornata di sport per i 40mila runners che hanno partecipato alla 29esima edizione dell'Acea Run Rome The Marathon di Roma. Come per le romane e i romani che si sono goduti lo spettacolo di quest'onda colorata con partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia e da 110 nazioni. Lo sport si conferma un collante meraviglioso capace di coinvolgere e appassionare.

Una leva potentissima per turismo ed economia cittadina. Complimenti agli organizzatori, ai volontari, alle forze dell'ordine e agli agenti della polizia locale che hanno reso possibile questa meravigliosa mattinata romana". Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda.