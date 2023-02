"La riforma dello sport è tutt’altro che irreversibile. Si può e si deve modificare, seguendo i suggerimenti del mondo sportivo. Il governo di Centrodestra ha ben chiari i molti problemi che potrebbero derivare da un'applicazione in tempi troppo ravvicinati della riforma e ha aperto un percorso per la revisione, concentrandosi sui punti più critici, uno su tutti quello dei costi. Ho chiesto nei mesi scorsi una modifica sostanziale alla riforma e sono lieta che si apra un cantiere per la revisione”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Sulla riforma dello sport – ricorda Mazzetti – tutto il mondo sportivo si è espresso non contro a prescindere ma per una dilazione temporale, che permetterebbe una sorta di ‘anno zero’ per ripartire poi al meglio, tutti dallo stesso punto. Quando si ascolta, nello sport come nell’economia, chi fa e chi lavora, non si sbaglia. Sono e siamo fermamente convinti che lo sport vada accompagnato al cambiamento e non forzato, come avrebbero voluto alcuni ma con il Centrodestra al governo l’approccio è cambiato”, conclude Mazzetti.