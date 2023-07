“Esprimo la mia soddisfazione per la designazione di Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente, a presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. A loro vanno i miei auguri di buon lavoro. Grazie alle loro professionalità sono certo che potremo instaurare una proficua collaborazione volta alla promozione dell’attività sportiva che, coniugata alla buona alimentazione, è sinonimo di benessere.

Desidero ringraziare Vito Cozzoli, che lascia l’incarico di Ad e presidente, per l’impegno dimostrato in questi anni e per aver fatto crescere, attraverso tante iniziative e progetti, Sport e Salute Spa e aver così ridato al mondo sportivo nazionale la centralità che merita. Sono certo che una professionalità come la sua dotato di grande esperienza potrà essere di grande utilità come sempre al servizio dello Stato”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.