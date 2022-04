"Anche oggi, come nell'affrontare il Covid19, l'Europa si trova davanti a momento di svolta, daremo o no armi all'Ucraina? "Gliele abbiamo già date per difendersi, ma il punto è come gestire i prossimi anni, dobbiamo lavorare insieme per questo come per vaccini" lo ha detto il ministro della sanità Roberto Speranza oggi a Mezz'ora in più su Rai 3

"Dopo due anni giusto uscire da stato di emergenza, vogliamo fronteggiare il Covid, che ancora c'è, con strumenti ordinari e non straordinari. Possiamo farlo perché abbiamo vaccini e cure. Serve fiducia"

"Quarta dose per immunocompromessi e probabilmente per i più anziani, ma stavolta cerchiamo decisione condivisa come Paesi europei basata su evidenze scientifiche"

"Non userei la parola entusiasmo per il vaccino russo Sputnik, ricerca è questione internazionale e di collaborazione. Spallanzani si è mosso in questo ambito. Ma vaccino si usa solo con ok delle agenzie del farmaco" ha aggiunto