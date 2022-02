"Non possiamo far saltare in un solo momento tutte le precauzioni che ci hanno consentito di lasciare aperto mentre altri in Europa entravano in lockdown", è il messaggio di Speranza. Sullo stato di emergenza, afferma, "valuteremo nelle prossime settimane e poi decideremo, ma è chiaro che l'obiettivo è quello di una progressiva uscita dall'emergenza. Intanto le autorità scientifiche e sanitarie hanno per ora ritenuto di dover avviare dal primo marzo la somministrazione della quarta dose per le persone immuno-compromesse. Per il resto della popolazione non sono ancora disponibili i dati necessari per prendere una decisione. Quando li avremo, le autorità scientifiche, che sempre ci hanno guidato in queste scelte, diranno se e quando sarà eventualmente necessario estenderla anche ad altre fasce della popolazione. Ma, mentre continuiamo a combattere il virus, ora è il momento di alzare lo sguardo oltre l'emergenza".