Le riaperture saranno possibili non appena "i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso" e migliore. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che attualmente in Italia, così come in Europa, "la situazione è abbastanza seria". Per questo invita alla massima attenzione nella speranza di guardare "alle prossime settimane con fiducia per le misure attuate e l'accelerazione della campagna vaccinale".