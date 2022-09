"Meloni è una minaccia per la tenuta del paese, è piena di ambiguità su temi fondamentali come la sanità ma l'Italia è una grande democrazia, ha spalle larghe per reggere ogni prova. Il rischio non è per la democrazia, ma per un'Italia che con il centrodestra andrà a sbattere". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, in una intervista a "30 minuti al Massimo", il format digitale condotto dal direttore de La Stampa Massimo Giannini

Condividi Tweet