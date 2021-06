"La mascherina resta uno strumento fondamentale, dal 28 giugno bisognerà portarla sempre con sé anche negli spazi aperti e indossarla solo quando non si può rispettare il distanziamento". Lo dichiara Roberto Speranza in collegamento con lo studio di Cartabianca, in onda su Rai3. Poi ha parlato del capitolo vaccini, "arma fondamentale con cui vincere e chiudere questa stagione".