"In questo momento la prevalenza della variante indiana è all'1%. Anche la variante inglese è oggetto di studio, ma dalle prime valutazioni i vaccini che possiamo fare in Italia sono in grado di rispondere positivamente a questa variante" lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Che tempo che fa

"Lavoreremo affinché il Green Pass possa arrivare nel più breve tempo possibile: in cartaceo, dove necessario, ma il più possibile in digitale."

"Aifa nelle prossime ore farà la sua parte. Avremo la possibilità una volta che Aifa avrà fatto questo passaggio, di utilizzare Pfizer anche tra i 12-15 anni.Penso che sia molto importante, soprattutto se guardiamo alla ripresa della scuola a settembre."ha aggiunto.

"La priorità assoluta per noi è dare il vaccino a tutti quelli che prendendo il virus rischiano di morire. Quindi per me la priorità assoluta per il momento è coprire ancora le persone dai 60 anni in su che non hanno avuto il vaccino."

"La mascherina tutto sommato non è un prezzo enorme. Possiamo permetterci ancora, in una fase di transizione, di avere una cautela in più."