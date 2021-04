"Sono consapevole del disagio, non firmiamo le ordinanze a cuor leggero, ma lo facciamo nell'interesse del diritto alla Salute". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con Dimartedì, trasmissione d'approfondimento condotta da Giovanni Floris su La7. Su AstraZeneca: "Dobbiamo fidarci delle nostre Istituzioni". Poi aggiunge: "Ho giurato sulla Costituzione, devo rispondere al diritto alla salute. Sbaglia chi fa politica sull'epidemia, dovremmo unire l'Italia". Pertanto, continua, "dobbiamo accelerare sulla vaccinazione solo così potremo chiudere questa stagione così difficile. Tutte le scelte fatte difendono la salute, non è un momento di viaggi e con la quarantena chiediamo".