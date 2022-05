"Dobbiamo tenere un elemento di attenzione" lo stato di emergenza è finito ma "guai a pensare che la pandemia sia magicamente scomparsa, non c'è un pulsante che si preme e va via. Il numero dei casi è significativo e la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata". Da qui l'invito a over 80, ospiti delle Rsa, fragili over 60 "di prendere subito un secondo richiamo di questo vaccino che si sta dimostrando di straordinaria potenzialità" e a fare la terza dose per chi ancora non l'ha fatta. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Sky TG24 evidenziando l'efficacia del vaccino contro le ospedalizzazioni.