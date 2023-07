"I risultati delle elezioni in Spagna ci mostrano una nazione divisa politicamente e forse a rischio elezioni anticipate. Un quadro che non dovrebbe rassicurare nessuno vista la congiuntura economica e politica attuale. La sinistra italiana, tuttavia, trova il modo di festeggiare, giovandosi della lieve flessione del partito Vox, alleato di Fratelli d'Italia in Europa, come se questo potesse minare in qualche modo il sostegno che gli italiani continuano a manifestare nei confronti del Governo Meloni. Si tratta semplicemente di un parallelismo infondato, che palesa le poche armi a disposizione delle opposizioni per attaccare nel merito l'esecutivo, che resta in ottima forma e giornalmente impegnato per lo sviluppo della Nazione. Soddisfazione, quella della sinistra, che peraltro stona non solo con i sondaggi ma anche con i risultati delle recenti elezioni Regionali che hanno visto il centrodestra unito trionfare praticamente ovunque, con risultati senza precedenti di Fratelli d'Italia, ad esempio, nel Lazio”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.