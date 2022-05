"Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per l’approvazione in seconda lettura al Senato del testo di legge di riforma degli Istituti tecnici superiori.

Siamo ansiosi di votare il testo della in via definitiva alla Camera dei Deputati per dare, finalmente, agli ITS il riconoscimento e la stabilità che meritano.

Ricordiamo che la legge di riforma è una delle poche riforme tra quelle previste dal PNRR promossa dal Parlamento.

Un segno della rilevanza che gli ITS ricoprono per l’innovazione del paese e l’aumento della produttività e della crescita dell’economia italiana. Infine ITS è sinonimo in buona occupazione per i giovani italiani. Ribadiamo la nostra disponibilità a votare in via definitiva la legge al più presto possibile".

Così il deputato del Pd Serse Soverini in una nota.