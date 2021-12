“Si svolgerà domani, venerdì 17 dicembre alle ore 9.30, presso la Sala Capitolare del Senato l’evento promosso dalla senatrice Pd Valeria Fedeli con il patrocinio del Senato della Repubblica “Generare scienza transdisciplinare e sviluppo sostenibile: il ruolo dei giovani”. L’evento, che potrà essere seguito esclusivamente on line sulla web tv del Senato e sulla pagina Fb dell’Università di Cassino, vuole rappresentare l’avvio del curriculum “Teorie, istituzioni e culture della transizione ecologica” afferente al Primo Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico che ha sede amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e che registra nel 2021 il suo anno di avvio. L’incontro, che sarà aperto dalla lettura del messaggio del Presidente del Senato Elisabetta Casellati e al quale parteciperanno le più alte cariche accademiche, vuole offrire ai candidati al dottorato un momento di confronto nelle e con le istituzioni sugli obiettivi del dottorato e quindi sulla promozione di attività di ricerca sulla sostenibilità, il cambiamento climatico, la giustizia climatica, ambientale e intergenerazionale. E’ prevista la lectio magistralis del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, già co-fondatore e portavoce ASviS e coordinatore nel 2017 del gruppo di lavoro “Scuola, università e ricerca per l’Agenda 2030” che fu istituito presso il Miur dall’allora Ministra Valeria Fedeli e che contribuì alla stesura del primo “Piano nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità” per il recepimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e la promozione di 20 azioni specifiche”.