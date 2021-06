"Presentato un pacchetto di emendamenti al decreto Sostegni bis per l'agricoltura e la pesca. Tutela del Made in Italy, estensione della decontribuzione, accordi integrati di filiera, interventi per numerosi settori - dall'apistico all'agrumicolo - e sui canoni demaniali per pesca e acquacoltura. Chiediamo inoltre di incrementare il fondo per le gelate che hanno messo in ginocchio il comparto ortofrutticolo italiano e l'istituzione di un fondo per le emergenze fitosanitarie".

Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Commissione Agricoltura: Lorenzo Viviani (capogruppo), Aurelia Bubisutti, Flavio Gastaldi, Nino Germanà, Guglielmo Golinelli, Marzio Liuni, Mario Lolini, Martina Loss, Franco Manzato e Leonardo Tarantino.