"Silvio Berlusconi intercetta il gradimento di ampissime parti di elettorato, a dimostrazione del fatto che lui e' Forza Italia e che c'è voglia, nel Paese, del nostro presidente e del nostro partito azzurro.

La fiducia in lui e' in continua crescita, di oltre dieci punti come rivela il sondaggio Ipsos pubblicato oggi dal Corriere della Sera. Non sono solo le ragioni di affetto, pur profonde e immutabili, che lo legano al Paese, ma e' quel senso di riconoscenza che gli italiani provano verso di lui, per il suo lavoro inarrestabile a tutela del bene comune, e quel sentimento di fiducia per quello che gli Italiani sono certi che ancora vorrà fare.

Ci sono tante battaglie di buon senso, di equilibrio, che vedono in lui l'unico leader in grado di centrare ambiziosi obiettivi.

I suoi valori liberali, riformisti, in un'ottica di Europa dei popoli e non dei mercati, sono il pilastro di un Centrodestra che si è sempre distinto per il buon governo, come anche le azioni di questo esecutivo dimostrano".

Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale azzurro della Lombardia.