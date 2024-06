"La social card è uno strumento che sostituisce l'iniziativa scellerata del reddito di cittadinanza, che rendeva cronico un sussidio così che la gente dipendeva da una carta e poi doveva votare chi quella carta gliela dava per poterla avere ancora. È stato un meccanismo perverso e dannoso, che siamo contenti di avere tolto". Così l'on. Alessandro Cattaneo, Responsabile Dipartimenti di Forza Italia, ospite all'Aria che tira su La7.

"La grande sfida per far uscire le persone da una condizione di povertà è creare occupazione, cosa che questo governo sta facendo – ha aggiunto - Noi abbiamo dato una risposta vera. I posti di lavoro sono aumentati come mai negli anni recenti. La risposta strutturale è creare lavoro non cronicizzare il bisogno", ha concluso.