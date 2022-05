“È morto a Milano Carlo Smuraglia. A 99 anni. Il mio cordoglio è grande. Grande avvocato, partigiano, parlamentare, presidente dell’Anpi, grande antifascista. Quando iniziò il mio incarico di capogruppo dei Ds in Consiglio a Milano, trovai uno statuto del gruppo del Partito Comunista che lui aveva scritto, preciso, meticoloso, rigido sulla disciplina del gruppo, sulle comunicazioni all’esterno, sui voti in dissenso. Altri tempi, un’altra stagione. Se ne va un’altra fetta della nostra storia, di sinistra e antifascista. Gli sia lieve la terra dove ha sempre combattuto per valori giusti”.

Così Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, che ricorda Carlo Smuraglia in un post sul suo profilo Facebook