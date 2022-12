"Una pessima notizia. Dopo 25 anni, Davide e Katia chiudono la loro libreria storica a #Roma Una sconfitta per la città e un giorno triste per chi ha usufruito della loro professionalità e cortesia in tutti questi anni. Senza #Odradek saremo tutti un po’ più poveri #26dicembre". Lo scrive su Twitter l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio.