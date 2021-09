Una regolamentazione per lo smart working che "se verrà raggiunta con le parti sociali bene, altrimenti ci si arriverà con una legge". Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, il quale ha aggiunto: "Serve una legge che interessi la responsabilità dei dati e della loro perdita, fornisca criteri in cui attivare questo percorso e dica come si costituisce una dotazione che sia sicura. In più va tenuto conto del tema del diritto alla disconnessione".