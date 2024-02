"Decidere di non prorogare lo smartworking per i lavori fragili fa capire, ancora una volta, che questo governo vuole essere forte con i deboli. È la loro cifra. Questa assurda scelta va in controtendenza con quanto si fa da tempo in altri Paesi.

Lo smartworking regolamentato è un modo di lavorare che concilia vita privata e professionale, riduce gli spostamenti, e quindi il traffico e lo smog, fa risparmiare ai lavoratori e alle lavoratrici. In tempi con costi della vita aumentati, servizi alla famiglia e alle donne lavoratrici inesistenti, sarebbe stato un aiuto, e invece si è scelto di penalizzare ancora una volta le famiglie. Chiediamo al governo di ripensarci e ci attiveremo in tutti i modi per ripristinarlo". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5s).