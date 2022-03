“L’introduzione di esenzioni fiscali e contributive per imprese e lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è senza dubbio una buona notizia ed un segnale importante di attenzione nei confronti di questi territori, duramente colpiti dal sisma del 2016. Un ulteriore intervento che conferma l'attenzione che, negli anni, la Lega non ha mai fatto mancare in favore delle comunità colpite dal terremoto. Le agevolazioni previste ed i circa 60 milioni individuati dal Mise nella circolare che disciplina il nuovo bando sono una risposta concreta alle esigenze di queste attività. Ringraziamo il ministro Giorgetti per questa iniziativa di buonsenso che potrà dare respiro a tante realtà dei nostri territori, una ulteriore testimonianza della bontà dell’azione della Lega al Governo”.



Così i senatori della Lega di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: Valeria Alessandrini, Alberto Bagnai, Luca Briziarelli, Umberto Fusco, Stefano Lucidi, Giuliano Pazzaglini, Simone Pillon, Gianfranco Rufa.