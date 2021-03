“La visita di questa mattina del generale Francesco Paolo Figliuolo presso l'hub vaccinale di Messina allestito in Fiera è un segnale di grande attenzione per la Sicilia e per la città dello Stretto. La Regione - anche grazie all’azione del presidente Musumeci e dell'assessore alla Salute Razza - è in linea con i numeri nazionali e soprattutto nell’ultima settimana ha accelerato raggiungendo le 20mila somministrazioni al giorno. L’obiettivo è quello di raddoppiare questo numero già nelle prossime settimane, seguendo il piano vaccinale indicato dal governo. L’immunizzazione della popolazione è l’unica via d’uscita che abbiamo, l’unica strada da percorrere per sconfiggere il Covid e tornare presto alla normalità. Fa bene il premier Draghi a puntare tutto su questo, con un’azione politica e diplomatica mirata: in Italia nel rapporto con le Regioni e in Europa pretendendo il rispetto degli accordi dalle grandi case farmaceutiche”.

Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.