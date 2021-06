"Nel settore della logistica sta prevalendo una linea violenta illegale che nega tutti i diritti dei lavoratori, mettendoli anche gli uni contro gli altri. Basta, l'assassinio del sindacalista a Novara come le bastonate sui facchini a Lodi devono essere puniti e la mancanza di tutele deve essere affrontata. E' inaccettabile morire o essere picchiati davanti ai cancelli per i propri diritti, nel 2021 come nell'800. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia della vittima e ai suoi compagni”.



Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale Pd.