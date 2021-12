Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7 in merito al tema vaccinazione ai bambini:

"Sono molto d'accordo sulla vaccinazione dei bambini, su 850 mila contagi l'1% è andato in ospedale e poi c'è il long Covid. Tutto questo non è da sottovalutare. Non bisogna credere a chi si fa promotore di dati senza evidenza scientifica".