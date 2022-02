"Se servirà una quarta dose, quale e quando, ce lo dirà la scienza. Se per quarta dose intendiamo un richiamo annuale, come avviene per il vaccino antinfluenzale, è possibile, direi che forse è probabile. Ma magari non con i vaccini che abbiamo oggi, ma con un vaccino piu' aggiornato, un pan-vaccino, che vada a coprire le varianti. Magari non per tutti e forse nemmeno obbligatorio". Questa l'opinione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione 'I fatti vostri' su Rai2. "Ad ottobre 2022, insomma, cosa servirà? E' verosimile che possa servire una vaccinazione che sia per l'influenza e sia anche per il Covid - aggiunge Sileri - per gli over 50, o over 60, fragili? Ce lo dirà la scienza e l'andamento dell'epidemia. Non piu' della pandemia, perché siamo nella fase di transizione da pandemia ad endemia". "Questo virus - prosegue - è entrato ormai nei libri di medicina, circolerà sempre questa variante o un'altra. Vedremo e ne ve sarà un'altra: io la vedo difficile un'ulteriore variante piu' veloce e piu' cattiva, direi piu' veloce e dovrebbe entrare in competizione con Omicron e sostituire uno dei virus piu' veloci come trasmissione che conosciamo. Capiremo ad ottobre se servirà un richiamo, chi dovrà farlo e con quale vaccino".