"Io ho avuto un ufficio completamente non pagato. Un capo della segreteria, da quando sono stato viceministro mai retribuito. Ho avuto un generale dell'arma dei carabinieri mai consolidato nel mio ufficio. Ho avuto un tenente dell'Aeronautica che non è mai stato pagato il tutto per sei mesi. Quindi tutto si può dire al sottoscritto tranne che non abbia lavorato a testa bassa e con il massimo della trasparenza. Sarà un piacere quando avrò finito il mio mandato chiamare voi giornalisti darmi la password del mio computer ed è a vostra completa disposizione". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, questa mattina ad Omnibus su La7