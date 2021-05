"Dov'è il Comitato nazionale per la pandemia? Nel piano pandemico c'è scritto che c'è una catena di comando... dov'è? Sfido anche i giornalisti a trovarlo". Lo dichiara Pierpaolo Sileri ospite a Non è l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti su La7. Il sottosegretario al Ministero della Salute aveva precisato che "per me aggiornamento significa modificare e aggiungere".