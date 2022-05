In merito alla somministrazione della dose booster di vaccino anti Covid ai minori le indicazioni italiane sono "in linea con le raccomandazioni formulate dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema)" e l'argomento è "tuttora oggetto di attenta valutazione in molti Paesi". Questa la risposta del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri all'interrogazione di Francesco Zaffini (FdI) in Commissione Sanità del Senato sull'eventualità di sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino questa scelta. "In Europa, le fasce di età di giovani 16-17 anni sono state valutate tra i target della dose booster già dal settembre 2021. Questa fascia di età - ha detto Sileri - è quella per cui sono disponibili maggiori evidenze". Mentre per le fasce di età 12-15 anni, "il numero di studi a disposizione è piu' limitato". Nonostante ciò, le evidenze disponibili, in particolare provenienti dalle analisi ad interim di un trial clinico condotto in Israele, "sono state considerate dall'Ema sufficienti a chiedere di estendere l'indicazione di somministrare la dose booster a partire dai 12 anni".