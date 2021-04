"Sicuramente" in arrivo in Italia 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro aprile. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite oggi di ‘Domenica In’. "Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 milioni gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino".