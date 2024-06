"A che ora si dimette Signorelli?" Lo chiede il capogruppo democratico nella commissione giustizia della camera, Federico Gianassi sottolineando "la gravità del contenuto delle intercettazioni da cui emerge una relazione consolidata tra il portavoce del ministro dell'agricoltura e ambienti della criminalità organizzata. Frasi antisemite e deliranti, rigurgiti di fascismo, sprezzo per le istituzioni, esultanza per l'assoluzione di un boss - aggiunge Gianassi - tutto questo non può passare inosservato.

Lollobrigida rimuova immediatamente Signorelli da un incarico che non può più assolvere, la sua presenza al ministero è un disvalore per le nostre istituzioni".