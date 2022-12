"Attiverò a breve una sorta di forum, a me piace definirlo così, delle aree metropolitane. Che si tradurrà in sessioni specifiche in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'intenzione di individuare luoghi dedicati al confronto sulla sicurezza urbana a Roma, Napoli e Milano per quanto riguarda la sicurezza urbana".

Lo ha detto, oggi in un'intervista a Il Messaggero, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

"Le criticità di queste città sono simili tra di loro. Mi riferisco alle difficoltà delle periferie, al degrado intorno alle stazioni, alle occupazioni illegali degli edifici. Facendo tesoro di ciò che si è fatto e si sta facendo in una città o nell'altra, valuteremo le diverse esperienze e potremmo definire così interventi più efficaci - ha spiegato Piantedosi. Potremmo raccogliere le sollecitazioni dei sindaci, anche per ragionare di riforme di sistema".