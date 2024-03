"La notizia di un’altra tragica morte sul lavoro, avvenuta stamattina in un cantiere a Carpenedolo in provincia di Brescia, lascia sconcertati. Il governo Meloni sta lavorando per far sì che episodi simili non accadano più". Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianpietro Maffoni.

“A breve entreranno in vigore misure più stringenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dal ministro Calderone. Inoltre la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro di cui faccio parte sta ascoltando sindacati e aziende per individuare le numerose criticità ed accogliere nuove proposte. Sarà importante porre l’attenzione sulle piccole ditte affidatarie che spesso non rispettano gli standard e non sono sottoposte agli stessi controlli dell’azienda che ha avuto l’appalto. L’obiettivo del governo sarà raggiungere al più presto elevati livelli di sicurezza e scongiurare il protrarsi di tragedie simili”, conclude Maffoni.