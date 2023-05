“Grazie al ministro Piantedosi, si passa dalle parole ai fatti. Oggi come Lega abbiamo partecipato, insieme al collega Davide Bellomo, al consigliere regionale Fabio Romito e ad altri amministratori locali, al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presso la Prefettura di Bari, città in cui nelle ultime settimane è aumentato l’indice di delittuosità. La risposta del Governo è stata immediata: in arrivo subito 45 nuovi agenti della Polizia di Stato, a fronte dei 6 che andranno in pensione. Entro fine anno saranno 140 le nuove unità di stanza permanente nella città tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Un segnale importante, questo, che dimostra l’ampia attenzione della Lega alle reali esigenze dei territori e della Puglia. Avanti cosi”.

Lo dichiara il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.