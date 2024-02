“Rilevo con soddisfazione la crescente diffusione del taser come strumento a disposizione anche delle Polizie locali. È il risultato delle disposizioni normative che abbiamo previsto per favorirne l’utilizzo che ne sta rivelando la piena efficacia come strumento di deterrenza. Il caso del comune di Ventimiglia è l’ennesima conferma: grazie al lavoro del sindaco è stato avviato l’iter di sperimentazione del taser a disposizione delle polizie locali per assicurare la sicurezza del territorio”.

Sono le parole del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sull’utilizzo del taser anche da parte delle Polizie locali, in occasione dell’approvazione del regolamento per la sua sperimentazione al comune di Ventimiglia.

“Abbiamo creato le condizioni perché l’utilizzo del taser si diffondesse. Il lavoro di Sindaci, Forze dell’ordine e di Polizia sta oggi dimostrando tutta la sua utilità come strumento non di offesa - ha concluso il sottosegretario - Il taser si sta dimostrando strumento di concreta deterrenza, in grado di assicurare l’incolumità delle donne e degli uomini in divisa che, grazie al taser, a loro volta sono nelle condizioni di garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini, in modo crescente, su tutto il territorio nazionale”.