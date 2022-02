"Sono 198 i poliziotti in più in arrivo a Milano tra vice ispettori e assistenti agenti, oltre a carabinieri e agenti della Guardia di Finanza. È un dato importante, che si concretizza anche grazie al lavoro della Lega al Governo.

È assolutamente indispensabile però continuare a investire in assunzioni straordinarie e organici di Polizia perché altissimi e drammatici sono i numeri dei pensionamenti, gli effetti del blocco del turn over del passato e la richiesta di maggiore sicurezza e controllo del territorio da parte dei cittadini.

Fondamentale inoltre è confermare, anzi rafforzare, la presenza dei militari del contingente dell’operazione 'Strade Sicure', non solo a Milano ma ovunque.

Bisogna assolutamente evitare i tagli già previsti del contingente ordinario e di quello straordinario prorogato solo fino a marzo".

Così in una nota il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.