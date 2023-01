“Abbiamo interrogato il ministro dell’Interno sulle iniziative attualmente in atto per arginare l’emergenza baby gang. Assistiamo ad aggressioni violente e immotivate, compiute da ragazzi sempre più giovani, che si perpetrano su tutto il territorio nazionale, destando preoccupazione per il disagio sociale e psicologico che si nasconde dietro ragazzi giovanissimi che compiono pestaggi, rapine, furti, aggressioni, per il solo gusto di farlo e pubblicarlo sui social.

L’ultima vicenda l’abbiamo vista il 7 gennaio a Napoli, dove tre adolescenti sono stati aggrediti e accoltellati da gruppi di coetanei, episodio noto attraverso un video diventato virale, con colpi di pistola di sottofondo. Davanti a un’evoluzione rapidissima del fenomeno il ministro Piantedosi ha evidenziato l’importanza di affrontarlo con una serie di interventi, che sta pianificando per rispondere anche alle specifiche esigenze territoriali in materia di sicurezza ed educazione. Noi continueremo a dare risposte affinché la vita in città non sia più un incubo, perché il diritto di uscire dei ragazzi è sacrosanto così come quello dei genitori alla serenità”.

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.