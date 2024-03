"Mercoledì 6 marzo avrò il piacere di accogliere al Parlamento di Bruxelles una delegazione del comune di Enna, guidata da Walter Cardaci, assessore agli Eventi del comune di Enna, in rappresentanza del sindaco Maurizio Dipietro, accompagnato da rappresentanti del collegio dei rettori delle sedici confraternite di Enna. Un evento che ci consentirà di raccontare valori, storia, tradizioni e devozione dei cittadini ennesi per i riti della Settimana Santa, oltre che promuovere il territorio dell'entroterra siculo con le sue eccellenze e bellezze storiche. Sono molto contenta per la possibilità di far conoscere da vicino un aspetto importante del patrimonio culturale siciliano, inducendo anche un momento di riflessione sul significato delle nostre tradizioni e su come queste contribuiscono a definire la nostra identità nazionale ed europea".

Così Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.