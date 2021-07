Chi si appresta a tornare da Malta in Sicilia oppure vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti sarà chiamato a sottoporsi obbligatoriamente al tampone. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, proseguendo così sulla strada indicata precedentemente per chi proviene da paesi come Spagna, Portogallo, India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka.