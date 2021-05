“Questo pomeriggio, insieme al presidente di Federagripesca Sicilia, Nino Accetta, ho incontrato il sottosegretario per le Politiche agricole e forestali, Francesco Battistoni. L’incontro è stato molto positivo, il sottosegretario si è dimostrato assolutamente disponibile ad affrontare tutte le problematiche connesse alle attività di pesca in Sicilia. Insieme abbiamo fatto il punto della situazione sulle criticità e sulle misure ed interventi specifici da adottare a favore di questa categoria di lavoratori. Ringraziamo il sottosegretario Battistoni per l’attenzione dimostrata alle questioni poste e confidiamo presto in soluzioni concrete”.

Lo dichiara Matilde Sicuracusano, deputata di Forza Italia.