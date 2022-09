“Assieme al candidato alla Presidenza della Regione Renato Schifani ieri abbiamo incontrato a Siracusa il mondo dell’imprenditoria. In un confronto con la ‘Consulta delle Imprese’ sono stati affrontati i nodi più sentiti sul territorio in materia di sviluppo e ciò che il centrodestra si impegna a fare, sia a livello regionale che nazionale, per questioni quali la funzionalità e il ruolo dell’IRSAP, il rilancio della portualità e la riforma delle Camere di Commercio per le quali, dopo la normativa che - grazie al mio impegno - ha scorporato Siracusa e Ragusa da Catania, si attendono i successivi passi amministrativi”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

“Con i dirigenti di Confindustria - aggiunge - abbiamo discusso della complessa situazione dell’ISAB/Lukoil e con i rischi connessi all’embargo del petrolio russo che scatterà il 5 dicembre. Con la norma “salva Isab”, che ho promosso e sostenuto, è stato individuato un percorso per mettere sicurezza produzioni e posti di lavoro, ma l’iter è stato interrotto con la caduta del governo e la campagna elettorale. Occorre tornare a lavoro subito dopo il voto. La situazione dell’Isab è ovviamente strettamente legata a quella di tutto il polo petrolchimico siracusano, un patrimonio di produzione e tecnologia di livello europeo e una “miniera” di competenze ed esperienze che vanno salvaguardate e coinvolte progetti di sviluppo. Su questo fronte con il senatore Schifani abbiamo ribadito uno storico impegno a sostegno delle aziende della zona industriale e a difesa dell’occupazione da cui dipendono migliaia di famiglie ma anche un modello di sviluppo che va accompagnato verso il futuro “sostenibile” e non certo abbandonato”.