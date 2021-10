“Il risultato del Pd alle amministrative siciliane conferma la bontà del percorso avviato più di un anno fa con il congresso per il rilancio e la rigenerazione del Partito. Allo stesso tempo si conferma l’importanza dell’alleanza col Movimento 5 stelle che, proprio in Sicilia, cominciò a muovere i suoi passi.

Continuo a seguire con grande attenzione le vicende siciliane e il grande lavoro del segretario Barbagallo, sotto la cui guida si è rafforzato il percorso che avviammo in un momento molto delicato per tutto il centrosinistra siciliano. Questi risultati si aggiungono a quelli di una tornata amministrativa che sta vedendo le destre in crisi perché dall’altra parte c’è un Pd vincente e convincente in tutti i territori. Bene così.”

Così in una nota l’ex Commissario regionale e parlamentare dem, Alberto Losacco.