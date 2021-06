“Da un governo-farsa come quello di Musumeci, non potevano che arrivare dimissioni-farsa come quelle di Razza. È davvero vergognoso che si prendano in giro così tutti i siciliani, specie su un tema importantissimo e delicato come la salute, che assorbe buona parte dei soldi e delle tasse dei siciliani e che da oggi viene ufficialmente interpretato con tinte farsesche: Razza viene beccato a dire ‘spalmiamo i morti’, si dimette e dopo poche settimane Musumeci lo rinomina. Le nobili penne di Pirandello o Camilleri avrebbero immaginato quanto meno una trama più avvincente, mentre la destra siciliana si muove nel cliché più scontato, a tutto danno dei cittadini. Purtroppo per tutti noi, dietro il balletto farsa di Razza e Musumeci, c’è la tragedia della sanità siciliana, i suoi buchi, le sue inadeguatezze, le sue clientele, e le bugie che hanno contraddistinto questa indecorosa gestione. Questi signori hanno toccato il fondo, rivelandosi meno affidabili dei pupi siciliani, che almeno ci fanno ridere, mentre oggi, di fronte alla rinomina di Razza dopo le dimissioni-farsa, c’è solo da piangere”, così in una nota Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.