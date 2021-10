In Sicilia urne aperte fino alle 14 in 42 comuni per per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Si voterà fino alle 14, dopo che ieri i seggi erano stati aperti dalle 7 alle 22. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Il 24 e 25 ottobre, invece, previsti gli eventuali ballottaggi lì dove si è votato con il sistema proporzionale. L'elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza. Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell'Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno i comuni più popolosi dove si vota.