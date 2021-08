L'incremento dei contagi in Sicilia, che registrata 1000 casi per il secondo giorno consecutivo, ha spinto il governatore della Regione Nello Musumeci a firmare una nuova ordinanza che dispone anzitutto il divieto d'ingresso negli uffici pubblici alle persone sprovviste di Green Pass. Oltre a questo, si dispone anche la ricognizione della popolazione non vaccinata nonché l'organizzazione di sedi fisse di vaccinazione nei Comuni con meno del 60% di vaccinati.