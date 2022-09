In Sicilia l'affluenza per le Regionali alle 19 si attesta al 35,58%, leggermente inferiore a quella di cinque anni fa quando si era recato a votare il 36,44% dei siciliani. Il dato, peraltro, è inferiore del 6,32% rispetto a quello delle Politiche: in questo caso nell'Isola alle 19 si è recato alle urne il 41,9%.