"Non è una novità che la siccità in Sicilia con gli invasi incompleti da decenni sia sempre stato un problema e che oggi è un dramma. Sul sistema idrico dovremmo farci tante domande, ma intanto partiamo da un dato di fatto. C'è un ministro che senza se e senza ma sta lavorando per risolvere una piaga siciliana con grande determinazione. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha infatti proposto di anticipare un piano straordinario per l'anno 2024 per un valore di 13,5 miliardi di euro. Si tratta del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che si è impegnato a presentare dalla cabina di regia entro aprile, per poi approvarlo entro giugno. Un'accelerazione dei tempi dettata dalla necessità di dare risposte immediate al settore agricolo e procedere con la messa a terra degli investimenti maggiormente strategici nei tempi più celeri".

Lo afferma in un video su X Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega.

"Gli interventi riguarderanno l'incremento dei volumi idrici disponibili, il completamento o potenziamento delle infrastrutture idriche destinate agli usi agricoli e civili e opere strategiche come le grandi dighe che da tempo, molto tempo, aspettano la realizzazione o la messa in esercizio. Sono diversi i punti di intervento che avranno priorità e molti di questi sono in Sicilia: Belice, Acate, Gibbesi, Dittaino e diverse altre dighe e infrastrutture idriche. Noi siamo sempre dalla parte di chi lavora con i fatti", conclude.