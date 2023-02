“La siccità è una vera emergenza da affrontare con determinazione e celerità. La costituzione a palazzo Chigi di un Tavolo di lavoro sulle crisi idriche è un’ottima notizia. Forza Italia chiede che al Tavolo, oltre al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla viceministra Vannia Gava, al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, sieda anche il ministro Raffaele Fitto che ha la delega allo Sviluppo e alla coesione. Il tema è di tale portata che necessita del contributo di tutte le parti in causa nel governo. Forza Italia da sempre lavora per dare risposte concrete per arginare la problematica siccità, una su tutte è attuare il piano di realizzazione di nuovi invasi idrici”. Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale Agricoltura del partito azzurro.