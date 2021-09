L’estensione del green pass “è chiaro che dovrà essere progressiva, ma sicuramente dovrà anche interessare tanti campi. La politica dovrebbe ascoltare molto e bene la scienza in questo caso, perché è l’unico strumento che ci permette di tenere in piedi l’economia del nostro Paese oltre che preservare la salute pubblica”. Lo ha detto a Sky TG24 Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno, ospite di ‘Timeline’.

“Quello che va detto - ha aggiunto - è che sicuramente le forze politiche in campo non possono giocare due partite, strizzando gli occhi ai no-vax, o comunque cercando di stare al Governo e, al tempo stesso, facendo la parte dell’opposizione. Questa cosa non fa bene al Paese, dà un’idea di un Paese spaccato: o si sta al Governo cercando di fare uscire l’Italia dalla situazione pandemica in maniera seria e responsabile, oppure bisogna prendere altre strade”. E sulla recente decisione dei parlamentari della Lega di votare, insieme all’opposizione, per abolire l’obbligo di estensione del green pass ad alcune attività, il sottosegretario ha detto che “un’altra scelta del genere non potrà essere tollerata. Se la Lega vuole i ministri deve fare le scelte in linea con l’attuale Governo, perché altrimenti se si vota con l’opposizione si sta prendendo in giro prima di tutto gli italiani e poi le altre forze che, con responsabilità, stanno seguendo le indicazioni dell’Esecutivo. O si sta con i ministri, nella maggioranza, oppure esiste anche una maggioranza diversa: non ci sono problemi, si va avanti e si tira fuori il Paese dal pantano”. “In questa fase - ha concluso - quello che di cui si ha bisogno è di chiarezza e correttezza della politica nei confronti dei cittadini italiani, altrimenti diamo spazio a quelli che aggrediscono i gazebo delle forze politiche, ai no-vax con le frange violente, e questo sicuramente non fa bene al Paese: si metta una parola di chiarezza, perché si può essere anche contrari, nessuno dice di no, però poi si facciano le scelte di conseguenza”.