"Ho chiamato il Presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz per manifestargli tutta la mia solidarietà dopo che le foto degli ostaggi di Hamas, che erano state affisse al Memoriale della Shoah a Bologna, sono strate strappate. Un atto odioso e inaccettabile. Nessuno sottovaluti il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Europa e purtroppo anche in Italia. E non facciamolo a Bologna, Città Medaglia d' Oro della Resistenza. Serve la condanna più netta di tutte le forze politiche. La storia ci deve insegnare quanto sia pericoloso il germe dell'intolleranza e dell'odio e anche che il silenzio complice di tanti fu una condizione che consentì la vergogna delle leggi razziali e la complicità del fascismo italiano nella tragedia della Shoah".

Così Andrea De Maria, deputato PD